В аварии на федеральной трассе в Дагестане скончались два человека

В результате аварии в районе села Кочубей два человека ушли из жизни, еще трое получили травмы, информирует Минздрав региона.

"ДТП на федеральной трассе рядом с селом Кочубей стало причиной смерти двух человек, скончавшихся на месте инцидента. За жизни еще двух пострадавших сейчас борются медики. У обоих мужчин диагностированы черепно-мозговые травмы, один из них находится в коме, у другого ушиб позвоночника. Состояние пациентов называют тяжелым. Третьему пострадавшему с более легкими травмами госпитализация не потребовалась, помощь была оказана амбулаторно", — заявляет ведомство.

Как сообщают в МВД Дагестана, владелец машины Lada Granta при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз-53229". Минздравом республики организован вылет мультидисциплинарной бригады медиков Дагестанского центра медицины катастроф, включающей реаниматолога и нейрохирурга, на вертолете в медсанчасть села Кочубей.