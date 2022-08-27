ЗАМАНА - В аварии на федеральной трассе в Дагестане скончались два человека

В аварии на федеральной трассе в Дагестане скончались два человека

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27 августа, 2022. Суббота 02:41
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В аварии на федеральной трассе в Дагестане скончались два человека

В результате аварии в районе села Кочубей два человека ушли из жизни, еще трое получили травмы, информирует Минздрав региона.

В аварии на федеральной трассе в Дагестане скончались два человека
Происшествия

"ДТП на федеральной трассе рядом с селом Кочубей стало причиной смерти двух человек, скончавшихся на месте инцидента. За жизни еще двух пострадавших сейчас борются медики. У обоих мужчин диагностированы черепно-мозговые травмы, один из них находится в коме, у другого ушиб позвоночника. Состояние пациентов называют тяжелым. Третьему пострадавшему с более легкими травмами госпитализация не потребовалась, помощь была оказана амбулаторно", — заявляет ведомство.

Как сообщают в МВД Дагестана, владелец машины Lada Granta при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз-53229". Минздравом республики организован вылет мультидисциплинарной бригады медиков Дагестанского центра медицины катастроф, включающей реаниматолога и нейрохирурга, на вертолете в медсанчасть села Кочубей.

 

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