ЗАМАНА - Тело 13-летней Асият, пропавшей 10 дней назад, нашли в русле реки Терек

Тело 13-летней Асият, пропавшей 10 дней назад, нашли в русле реки Терек

Автор
26 августа, 2022. Пятница 16:14
|||
Тело 13-летней Асият, пропавшей 10 дней назад, нашли в русле реки Терек

Сегодня, 26 августа, на дне реки Терек нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 10 дней назад.

Тело 13-летней Асият, пропавшей 10 дней назад, нашли в русле реки Терек
Происшествия

Стоит напомнить, что 16 августа пропала 13-летняя девочка Асият Алимова, живущая в д/о "Лесная поляна" в Кизляре. Она вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Как заявили в МВД по республике, с целью организации поисковых мероприятий сегодня приостановили подачу воды в реке Терек, так как на берегу реки нашлась обувь ребенка.  Волонтеры откликнулись на призыв полиции участвовать в поисках пропавшей Асият. Но, к огромному сожалению, живой девочку найти не удалось. «Тело 13-летнего ребенка было обнаружено на дне реки Терек, в полутора километрах от места, где незадолго до этого была обнаружена её обувь», — рассказали в МВД Дагестана.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top