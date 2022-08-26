Стоит напомнить, что 16 августа пропала 13-летняя девочка Асият Алимова, живущая в д/о "Лесная поляна" в Кизляре. Она вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Как заявили в МВД по республике, с целью организации поисковых мероприятий сегодня приостановили подачу воды в реке Терек, так как на берегу реки нашлась обувь ребенка. Волонтеры откликнулись на призыв полиции участвовать в поисках пропавшей Асият. Но, к огромному сожалению, живой девочку найти не удалось. «Тело 13-летнего ребенка было обнаружено на дне реки Терек, в полутора километрах от места, где незадолго до этого была обнаружена её обувь», — рассказали в МВД Дагестана.
Тело 13-летней Асият, пропавшей 10 дней назад, нашли в русле реки Терек
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 16:14
Сегодня, 26 августа, на дне реки Терек нашли тело 13-летнего подростка, пропавшего 10 дней назад.
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