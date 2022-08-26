ДТП случилось на 789-м километре ФАД «Кавказ» в Кизилюртовском районе. Женщина, находясь за рулем «Kia Rio», выехала на встречную полосу и врезалась в «Porsche Cayenne» под управлением 53-летнего махачкалинца. В результате инцидента водительница «Kia Rio» от полученных тяжких телесных повреждений умерла на месте ДТП. По данному происшествию собран материал для принятия процессуального решения.
В Дагестане при лобовом столкновении в аварии скончалась 36-летняя женщина
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 13:10
Накануне в Кизилюртовском районе в результате аварии ушла из жизни 36-летняя женщина из Цумадинского района, информирует региональное Управление ГИБДД.
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