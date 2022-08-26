ЗАМАНА - В Дагестане при лобовом столкновении в аварии скончалась 36-летняя женщина

В Дагестане при лобовом столкновении в аварии скончалась 36-летняя женщина

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26 августа, 2022. Пятница 13:10
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В Дагестане при лобовом столкновении в аварии скончалась 36-летняя женщина

Накануне в Кизилюртовском районе в результате аварии ушла из жизни 36-летняя женщина из Цумадинского района, информирует региональное Управление ГИБДД.

В Дагестане при лобовом столкновении в аварии скончалась 36-летняя женщина
Происшествия

ДТП случилось на 789-м километре ФАД «Кавказ» в Кизилюртовском районе. Женщина, находясь за рулем «Kia Rio», выехала на встречную полосу и врезалась в «Porsche Cayenne» под управлением 53-летнего махачкалинца. В результате инцидента водительница «Kia Rio» от полученных тяжких телесных повреждений умерла на месте ДТП. По данному происшествию собран материал для принятия процессуального решения.

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