Подозреваемый с апреля по июль с использованием 4 устройств украл энергию почти на 400 000 рублей, его обяжут оплатить штраф и возместить средства. Кроме того, его действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного Кодекса России (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
В Дагестане с начала 2022 года майнеры украли электроэнергии на 95 млн рублей
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 02:12
В Дагестане зарегистрировали 33 факта кражи энергии посредством размещения оборудования для добычи криптовалюты. Один из фактов был обнаружен в Махачкале, как информирует «Россети Северный Кавказ»
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