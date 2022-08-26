В Дагестане с начала 2022 года майнеры украли электроэнергии на 95 млн рублей

Автор Дарья |||

В Дагестане зарегистрировали 33 факта кражи энергии посредством размещения оборудования для добычи криптовалюты. Один из фактов был обнаружен в Махачкале, как информирует «Россети Северный Кавказ»