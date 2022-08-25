Дагестанская полиция разбирается в обстоятельствах нанесения побоев блогеру Асхабу Тамаеву в Махачкале

Драка случилась накануне, когда Тамаев неправильно припарковал свою машину, что возмутило другого мужчину и во время словесной ссоры тот ударил блогера.



Как заявляет пресс-служба МВД по региону, полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. Они уже выявили местонахождение подозреваемого и привезли его в отдел для разбирательства и определения всех обстоятельств драки.



«По факту нанесения побоев Тамаеву отделом дознания по Ленинскому району Махачкалы собран материал для принятия процессуального решения», – информирует МВД.