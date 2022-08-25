ЗАМАНА - Дагестанская полиция разбирается в обстоятельствах нанесения побоев блогеру Асхабу Тамаеву в Махачкале

Дагестанская полиция разбирается в обстоятельствах нанесения побоев блогеру Асхабу Тамаеву в Махачкале

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25 августа, 2022. Четверг 16:44
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Дагестанская полиция разбирается в обстоятельствах нанесения побоев блогеру Асхабу Тамаеву в Махачкале

В Махачкале популярному блогеру Асхабу Тамаеву нанесли побои за неправильную парковку.

Дагестанская полиция разбирается в обстоятельствах нанесения побоев блогеру Асхабу Тамаеву в Махачкале
Происшествия

Драка случилась накануне, когда Тамаев неправильно припарковал свою машину, что возмутило другого мужчину и во время словесной ссоры тот ударил блогера.

Как заявляет пресс-служба МВД по региону, полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. Они уже выявили местонахождение подозреваемого и привезли его в отдел для разбирательства и определения всех обстоятельств драки.

«По факту нанесения побоев Тамаеву отделом дознания по Ленинскому району Махачкалы собран материал для принятия процессуального решения», – информирует МВД.

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