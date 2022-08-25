В тушении огня принимали участие 2 единицы техники от МЧС, добровольная пожарная команда села Губден, 6 водовозов и 100 человек.
В 21:20 огонь был ликвидирован.
В селе Доргели Карабудахкентского района в поле загорелась сухая трава и строения птицефабрики на площади примерно 1га.
В тушении огня принимали участие 2 единицы техники от МЧС, добровольная пожарная команда села Губден, 6 водовозов и 100 человек.
В 21:20 огонь был ликвидирован.
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