ЗАМАНА - В селе Доргели Карабудахкентского района в поле загорелась сухая трава

В селе Доргели Карабудахкентского района в поле загорелась сухая трава

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25 августа, 2022. Четверг 00:37
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В селе Доргели Карабудахкентского района в поле загорелась сухая трава

В селе Доргели Карабудахкентского района в поле загорелась сухая трава и строения птицефабрики на площади примерно 1га.

В селе Доргели Карабудахкентского района в поле загорелась сухая трава
Происшествия

В тушении огня принимали участие 2 единицы техники от МЧС, добровольная пожарная команда села Губден, 6 водовозов и 100 человек.

В 21:20 огонь был ликвидирован.

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