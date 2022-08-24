Сотрудники учреждения эвакуировали всех женщин из отделения. Огонь был локализован сначала силами работников роддома, а далее полностью ликвидирован приехавшими пожарными. На данный момент пациенткам и коллективу роддома ничего не угрожает. К утру работа отделения патологии, где фиксируется сильное задымление, будет восстановлена, информирует Минздрав региона.
Пожар случился в роддоме Каспийска
- Автор Дарья
- 24 августа, 2022. Среда 00:48
В отделении патологии из-за замыкания электрощитка случилось возгорание щитка и сильное задымление комнат.
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