Пожар случился в роддоме Каспийска

Сотрудники учреждения эвакуировали всех женщин из отделения. Огонь был локализован сначала силами работников роддома, а далее полностью ликвидирован приехавшими пожарными. На данный момент пациенткам и коллективу роддома ничего не угрожает. К утру работа отделения патологии, где фиксируется сильное задымление, будет восстановлена, информирует Минздрав региона.