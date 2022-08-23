ЗАМАНА - Один человек скончался при столкновении автомобиля с грузовиком в Дагестане

Один человек скончался при столкновении автомобиля с грузовиком в Дагестане

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23 августа, 2022. Вторник 15:37
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Один человек скончался при столкновении автомобиля с грузовиком в Дагестане

Накануне в результате аварии в Кизилюртовском районе ушел из жизни 40-летний местный житель, информирует пресс-служба МВД по республике.

Один человек скончался при столкновении автомобиля с грузовиком в Дагестане
Происшествия

ДТП случилось около 22:40, на 769-м километре автомобильной дороги «Кавказ», в Кизилюртовском районе. 40-летний мужчина, пребывая за рулем «ВАЗ-2110», выехал на полосу встречного движения и врезался в «Volvo FH» под управлением 36-летнего мужчины.  В результате ДТП водитель «ВАЗ-2110» от полученных травм погиб на месте инцидента. По данному происшествию собран материал для принятия процессуального решения.

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