ДТП случилось около 22:40, на 769-м километре автомобильной дороги «Кавказ», в Кизилюртовском районе. 40-летний мужчина, пребывая за рулем «ВАЗ-2110», выехал на полосу встречного движения и врезался в «Volvo FH» под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «ВАЗ-2110» от полученных травм погиб на месте инцидента. По данному происшествию собран материал для принятия процессуального решения.
Один человек скончался при столкновении автомобиля с грузовиком в Дагестане
- Автор Дарья
- 23 августа, 2022. Вторник 15:37
Накануне в результате аварии в Кизилюртовском районе ушел из жизни 40-летний местный житель, информирует пресс-служба МВД по республике.
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