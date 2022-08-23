В Дагестане полицейского уволили за продажу информации из федеральной информационной системы ГИБДД-М МВД России

14.07.2022 Кумторкалинским районным судом Республики Дагестан, на основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении бывшего полицейского патрульно-постовой службы ОМВД России по Кумторкалинскому району Республики Дагестан Шихшабекова А.У.

По данным следствия, Шихшабеков А.У. с октября 2021 г. по ноябрь 2021 г. через учетную запись (логин и пароля доступа), находившуюся в фактическом пользовании у другого сотрудника полиции и без его ведома, осуществлял проникновение в федеральную информационную систему ГИБДД-М МВД России, производил фотосъемку охраняемой законом служебной информации с монитора персонального компьютера на встроенную камеру своего мобильного телефона и передавал ее третьим лицам за денежное вознаграждение через электронные мессенджеры.

Приняв во внимание среднюю степень тяжести указанного преступления, а также имущественное положение семьи Шихшабекова А.У., суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 100000 рублей. Полицейский уволен из органов внутренних дел с лишением специального звания.