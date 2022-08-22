По сведениям ведомства, в ликвидации возгорания используются 5 единиц пожарно-спасательной техники, 3 единицы техники от Лесопожарного центра и 2 водовоза от администрации города.
Угрозы домам нет, уточняет МЧС по Дагестану.
В Новом Парауле Карабудахкентского района загорелась сухая трава и кустарники на площади 200 м². Об этом информирует пресс-служба МЧС по региону.
По сведениям ведомства, в ликвидации возгорания используются 5 единиц пожарно-спасательной техники, 3 единицы техники от Лесопожарного центра и 2 водовоза от администрации города.
Угрозы домам нет, уточняет МЧС по Дагестану.
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