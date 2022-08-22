ЗАМАНА - В Новом Парауле горит сухая трава и кустарники на площади 200 м²

В Новом Парауле горит сухая трава и кустарники на площади 200 м²

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22 августа, 2022. Понедельник 16:42
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В Новом Парауле горит сухая трава и кустарники на площади 200 м²

В Новом Парауле Карабудахкентского района загорелась сухая трава и кустарники на площади 200 м². Об этом информирует пресс-служба МЧС по региону.

В Новом Парауле горит сухая трава и кустарники на площади 200 м²
Происшествия

По сведениям ведомства, в ликвидации возгорания используются 5 единиц пожарно-спасательной техники, 3 единицы техники от Лесопожарного центра и 2 водовоза от администрации города.

Угрозы домам нет, уточняет МЧС по Дагестану.

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