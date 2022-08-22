Как информирует помощник прокурора Ленинского района Махачкалы Г. Багандалиев, прокуратура района зарегистрировала факты нелегальной установки 10 рекламных конструкций по проспекту Петра Первого и улице Насрутдинова вне схем, утвержденных указами администрации города. Также было выявлено, что в полосах отвода и придорожных полосах автодорог: «Махачкала – Аэропорт с подъездом к Каспийску», «Махачкала – Турали – Каспийск» и «Махачкала – В. Гуниб» незаконно размещено более 70 рекламных стендов без согласования с владельцем дорог ГКУ «Дагестанавтодор» согласно правилам законодательства России.
В Махачкале демонтировали незаконные рекламные конструкции
- Автор Дарья
- 22 августа, 2022. Понедельник 13:44
На территории Махачкалы осуществили демонтаж нелегально размещенных рекламных конструкций.
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