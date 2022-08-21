В Махачкале упавшая крыша чуть не убила человека

Крыша многоэтажного здания упала на прохожего в Махачкале, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным сведениям, в субботу из-за ветра с крыши дома слетела часть кровли, упавшая на человека.

Прохожий смог увернуться и сильно не пострадал, но вмешательство врачей ему все же понадобилось.

Прокуратура начала проверку.