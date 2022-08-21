ЗАМАНА - В Махачкале упавшая крыша чуть не убила человека

В Махачкале упавшая крыша чуть не убила человека

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21 августа, 2022. Воскресенье 04:39
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В Махачкале упавшая крыша чуть не убила человека

Крыша многоэтажного здания упала на прохожего в Махачкале, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В Махачкале упавшая крыша чуть не убила человека
Происшествия

По предварительным сведениям, в субботу из-за ветра с крыши дома слетела часть кровли, упавшая на человека. 

Прохожий смог увернуться и сильно не пострадал, но вмешательство врачей ему все же понадобилось.

Прокуратура начала проверку.

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