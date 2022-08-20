Редчайший тигр напал на фермера

В Индонезии редкая особь суматранского тигра напала на фермера и убила его. Об этом информирует The Jakarta Post.

Трагедия случилась в среду, 17 августа, на острове Суматра. По сведениям местных властей, 58-летний мужчина из деревни Лобутаяс Сайпул Ритонг решил пойти на свою каучуковую плантацию рано утром, но так и не вернулся.

Труп жертвы животного нашли в 8:30 утра на территории плантации. Как заявил в интервью руководитель района Хаддар Пасарибу, ноги мужчины были «истерзаны тигром». Чиновник уточнил, что поставил в известность о случае Агентство по охране природных ресурсов и силовые структуры, которые начнут расследование.