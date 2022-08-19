ЗАМАНА - Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Алмаке

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Алмаке

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19 августа, 2022. Пятница 17:06
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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Алмаке

Полицейские задержали жителя села Алмак Казбековского района, открывшего огонь из травматического пистолета. Несколько человек были ранены.

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Алмаке
Происшествия

Инцидент случился вчера, 18 августа, около 21:00 на улице Имама Шамиля.

По сведениям пресс-службы регионального управления Следственного комитета России (СКР), 43-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений, переросших в ссору, попытался убить 44-летнего знакомого, выстрелив в него из травматического пистолета. Пребывающие рядом люди пытались остановить его и получили незначительные раны. Благодаря их помощи преступнику не удалось довести свой умысел до конца. Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 («Покушение на убийство») УК России. Подозреваемый арестован, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

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