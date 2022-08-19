ЗАМАНА - Экс-главу села Тпиг будут судить за присвоение земельного участка

Экс-главу села Тпиг будут судить за присвоение земельного участка

Автор
19 августа, 2022. Пятница 13:47
|||
Экс-главу села Тпиг будут судить за присвоение земельного участка

Прокуратура Агульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя и сотрудника администрации сельского поселения «село Тпиг», информирует пресс-служба надзорного органа.

Экс-главу села Тпиг будут судить за присвоение земельного участка
Происшествия

Их обвиняют по статьям 159 (мошенничество) и 292 УК России (служебный подлог). «В октябре 2016 года руководитель и специалист администрации сельского поселения по предварительному сговору, путем создания и использования ложной выписки из похозяйственной книги, нелегально завладели земельным участком площадью 750 квадратных метров, пребывающим в собственности муниципального района», – заявляет ведомство. Уголовное дело отправлено в Хивский районный суд для рассмотрения по существу. Необходимо заметить, что прокурором района подготовлен гражданский иск об аннулировании записи о регистрации права собственности.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top