Экс-главу села Тпиг будут судить за присвоение земельного участка

Их обвиняют по статьям 159 (мошенничество) и 292 УК России (служебный подлог). «В октябре 2016 года руководитель и специалист администрации сельского поселения по предварительному сговору, путем создания и использования ложной выписки из похозяйственной книги, нелегально завладели земельным участком площадью 750 квадратных метров, пребывающим в собственности муниципального района», – заявляет ведомство. Уголовное дело отправлено в Хивский районный суд для рассмотрения по существу. Необходимо заметить, что прокурором района подготовлен гражданский иск об аннулировании записи о регистрации права собственности.