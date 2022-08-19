Их обвиняют по статьям 159 (мошенничество) и 292 УК России (служебный подлог). «В октябре 2016 года руководитель и специалист администрации сельского поселения по предварительному сговору, путем создания и использования ложной выписки из похозяйственной книги, нелегально завладели земельным участком площадью 750 квадратных метров, пребывающим в собственности муниципального района», – заявляет ведомство. Уголовное дело отправлено в Хивский районный суд для рассмотрения по существу. Необходимо заметить, что прокурором района подготовлен гражданский иск об аннулировании записи о регистрации права собственности.
Экс-главу села Тпиг будут судить за присвоение земельного участка
- Автор Дарья
- 19 августа, 2022. Пятница 13:47
Прокуратура Агульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя и сотрудника администрации сельского поселения «село Тпиг», информирует пресс-служба надзорного органа.
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