ЗАМАНА - В Махачкале загорелась мансарда 5-этажного торгового центра

В Махачкале загорелась мансарда 5-этажного торгового центра

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19 августа, 2022. Пятница 13:12
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В Махачкале загорелась мансарда 5-этажного торгового центра

В Махачкале на улице Каммаева случился пожар на мансардном этаже торгового центра, информирует пресс-служба МЧС по республике.

В Махачкале загорелась мансарда 5-этажного торгового центра
Происшествия

По сведениям чрезвычайного ведомства, огнем охвачена крыша мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 м². В тушении используются 7 единиц техники от МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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