По сведениям чрезвычайного ведомства, огнем охвачена крыша мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 м². В тушении используются 7 единиц техники от МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Махачкале на улице Каммаева случился пожар на мансардном этаже торгового центра, информирует пресс-служба МЧС по республике.
По сведениям чрезвычайного ведомства, огнем охвачена крыша мансардного этажа 5-этажного здания на площади 250 м². В тушении используются 7 единиц техники от МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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