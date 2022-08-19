Офтальмологическая больница в Дагестане допустила нарушения на сумму более 15 млн рублей

Государственный финансовый контроль Дагестана в результате проверки финансово-хозяйственной работы Республиканской офтальмологической больницы имени Х.О. Булача за минувший год выявил нарушения на сумму более 15 млн рублей.

Самыми крупными нарушениями оказались следующие: нарушения законодательства о контрактной системе в области закупок; неправомерная трата денежных средств ОМС с нарушением законодательства об оплате труда и законодательства о бухгалтерском учете; неэффективное использование денежных средств и имущества, которое выражалось в нарушении условий Территориальной программы ОМС, допущении дебиторской задолженности, неиспользовании основных средств по назначению и т.д.; завышение стоимости осуществленных работ по ремонту здания; нецелевое использование средств, выразившееся в нарушение порядка использования средств территориальной программы ОМС.

Уточняют, что в адрес учреждения отправлено представление об устранении указанных нарушений, а также их причин и условий. Сведения о зафиксированных нарушениях направлены в Прокуратуру Дагестана.