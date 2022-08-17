Установлено, что указанное лицо, обладая достоверной информацией об участии в ячейке международной террористической организации «Исламское государство» Юнусова О-А.Ю., не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Суд приговорил Ильясова К.И. к лишению свободы сроком на 6 месяцев условно.
Приговор суда вступил в законную силу.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей.
Фото представлено пресс-службой Управления ФСБ по РД.