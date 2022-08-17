в Дагестане мужчину осудили за несообщение о преступлении

Кировский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновным уроженца с. Козлоб Тляротинского района Республики Дагестан Ильясова К.И. в совершении преступления предусмотренного ст.205.6 УК России (несообщение о преступлении).

Установлено, что указанное лицо, обладая достоверной информацией об участии в ячейке международной террористической организации «Исламское государство» Юнусова О-А.Ю., не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Суд приговорил Ильясова К.И. к лишению свободы сроком на 6 месяцев условно.

Приговор суда вступил в законную силу.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей.

Фото представлено пресс-службой Управления ФСБ по РД.