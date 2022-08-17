ЗАМАНА - в Дагестане мужчину осудили за несообщение о преступлении

в Дагестане мужчину осудили за несообщение о преступлении

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17 августа, 2022. Среда 12:44
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в Дагестане мужчину осудили за несообщение о преступлении

 

Кировский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев  уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновным   уроженца с. Козлоб Тляротинского района Республики Дагестан Ильясова К.И. в совершении преступления предусмотренного  ст.205.6 УК России (несообщение о преступлении).

в Дагестане мужчину осудили за несообщение о преступлении
Происшествия

Установлено, что указанное лицо, обладая достоверной информацией об участии в ячейке международной террористической организации «Исламское государство» Юнусова О-А.Ю., не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Суд приговорил Ильясова К.И.  к лишению свободы сроком на 6 месяцев условно. 

Приговор суда вступил в законную силу.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает  наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей.

Фото представлено пресс-службой Управления ФСБ по РД.

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взяты из открытых источников
 

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