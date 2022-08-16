Стоит напомнить, что ранее следственные органы региона начали доследственную проверку по факту гибели женщины и получения травм людьми при обвале бетонной площадки и лестницы в частном доме в Цунтинском районе. Председатель СК России поручил и.о. главы Следственного управления СК России по Дагестану Д. Беляеву подготовить подробный доклад об обстоятельствах инцидента. Ход процессуальной проверки мониторится в центральном аппарате комитета.
Глава СК поручил доложить о несчастном случае на свадьбе в Дагестане
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 16:11
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смерти женщины и получения травм людьми при обвале перекрытия в частном доме в Дагестане, информирует пресс-служба СК.
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