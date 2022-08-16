Глава СК поручил доложить о несчастном случае на свадьбе в Дагестане

Автор Дарья |||

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смерти женщины и получения травм людьми при обвале перекрытия в частном доме в Дагестане, информирует пресс-служба СК.