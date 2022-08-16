ЗАМАНА - В Новолакском районе фиктивно вакцинировали людей

В Новолакском районе фиктивно вакцинировали людей

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16 августа, 2022. Вторник 09:29
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В Новолакском районе фиктивно вакцинировали людей

Суд в Новолакском районе принял решение по уголовному делу двух местных врачей, которые в минувшем году выдавали пациентам липовые сертификаты об иммунизации против коронавируса и вносили фейковую информацию в систему.

В Новолакском районе фиктивно вакцинировали людей
Происшествия

Обвиняемые вину признали и раскаялись в содеянном. Учитывая сей факт, суд назначил им наказание в виде штрафа. Медсестра обязана выплатить штраф в 30 000 рублей, оператор прививочного кабинета - 35 000 рублей.

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