Обвиняемые вину признали и раскаялись в содеянном. Учитывая сей факт, суд назначил им наказание в виде штрафа. Медсестра обязана выплатить штраф в 30 000 рублей, оператор прививочного кабинета - 35 000 рублей.
В Новолакском районе фиктивно вакцинировали людей
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 09:29
Суд в Новолакском районе принял решение по уголовному делу двух местных врачей, которые в минувшем году выдавали пациентам липовые сертификаты об иммунизации против коронавируса и вносили фейковую информацию в систему.
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