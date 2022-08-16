В Новолакском районе фиктивно вакцинировали людей

Суд в Новолакском районе принял решение по уголовному делу двух местных врачей, которые в минувшем году выдавали пациентам липовые сертификаты об иммунизации против коронавируса и вносили фейковую информацию в систему.