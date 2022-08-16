Водитель транспортного средства, 19-летний юноша, из-за несоблюдения дистанции врезался в «Приору», за рулем которой пребывал 25-летний житель Шамильского района.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте инцидента.
Водитель мотоцикла Yamaha погиб в результате ДТП в Хасавюрте на федеральной автомобильной дороге «Кавказ», информирует пресс-служба МВД.
Водитель транспортного средства, 19-летний юноша, из-за несоблюдения дистанции врезался в «Приору», за рулем которой пребывал 25-летний житель Шамильского района.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте инцидента.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..