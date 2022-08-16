ЗАМАНА - В Хасавюрте 19-летний мотоциклист погиб в результате аварии

В Хасавюрте 19-летний мотоциклист погиб в результате аварии

Автор
16 августа, 2022. Вторник 09:14
|||
В Хасавюрте 19-летний мотоциклист погиб в результате аварии

Водитель мотоцикла Yamaha погиб в результате ДТП в Хасавюрте на федеральной автомобильной дороге «Кавказ», информирует пресс-служба МВД.

В Хасавюрте 19-летний мотоциклист погиб в результате аварии
Происшествия

Водитель транспортного средства, 19-летний юноша, из-за несоблюдения дистанции врезался в «Приору», за рулем которой пребывал 25-летний житель Шамильского района.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте инцидента.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top