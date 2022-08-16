Прокуратура контролирует ход проверки по факту обвала второго этажа на свадьбе в Цунтинском районе

Прокуратура Дагестана контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту несчастного случая в Цунтинском районе, в результате которого скончалась женщина и получили травмы более 30 человек.

По предварительным сведениям, 14 августа этого года в селе Хашархота во время свадьбы из-за перевеса обвалилась лестница и бетонная площадка 2-го этажа частного дома. В результате были травмированы более 30 человек. От полученных повреждений одна женщина погибла, 17 человек попали в больницу. «На место трагедии для координаций действий правоохранительных органов выехали сотрудники прокуратуры Цунтинского района», – заявляет МВД.