По предварительным сведениям, 14 августа этого года в селе Хашархота во время свадьбы из-за перевеса обвалилась лестница и бетонная площадка 2-го этажа частного дома. В результате были травмированы более 30 человек. От полученных повреждений одна женщина погибла, 17 человек попали в больницу. «На место трагедии для координаций действий правоохранительных органов выехали сотрудники прокуратуры Цунтинского района», – заявляет МВД.
Прокуратура контролирует ход проверки по факту обвала второго этажа на свадьбе в Цунтинском районе
- Автор Дарья
- 16 августа, 2022. Вторник 08:49
Прокуратура Дагестана контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту несчастного случая в Цунтинском районе, в результате которого скончалась женщина и получили травмы более 30 человек.
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