ЗАМАНА - Махачкалинская полиция опознала труп мужчины, который был обнаружен возле отеля

Махачкалинская полиция опознала труп мужчины, который был обнаружен возле отеля

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16 августа, 2022. Вторник 08:11
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Махачкалинская полиция опознала труп мужчины, который был обнаружен возле отеля

Тело мужчины нашли вчера, 15 августа, возле отеля «Каспий» на улице Буйнакского в Махачкале.

Махачкалинская полиция опознала труп мужчины, который был обнаружен возле отеля
Происшествия

Когда информацию о мужчине опубликовали в telegram-канале МВД Дагестана, вышли на связь его родственники. Он оказался жителем села Гельхен Курахского района.

В скором времени его родные приедут в Махачкалу.

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