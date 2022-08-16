Махачкалинская полиция опознала труп мужчины, который был обнаружен возле отеля

Тело мужчины нашли вчера, 15 августа, возле отеля «Каспий» на улице Буйнакского в Махачкале.

Когда информацию о мужчине опубликовали в telegram-канале МВД Дагестана, вышли на связь его родственники. Он оказался жителем села Гельхен Курахского района.

В скором времени его родные приедут в Махачкалу.