Женщину и двух детей из горящего дома вытащили полицейские из Махачкалы

В прибрежном населенном пункте Караман случился пожар. Лейтенант Магомедгаджи Абдуллаев и сержант полиции Магомед Ахмедов заметили огонь в доме и спасли оттуда двух детей и пенсионерку. О героизме полицейских рассказала официальная представительница МВД РФ Ирина Волк.

В МВД РФ проинформировали о том, как Магомедгаджи Абдуллаев и Магомед Ахмедов, зайдя во двор, увидели женщину, просившую о помощи. «Она рассказала, что внутри дома пребывают ее маленькие дети и пожилая мать. Абдуллаев поднялся на охваченный огнем второй этаж. В одной из комнат он увидел испуганного ребенка. Полицейский осторожно взял малыша на руки и выбежал с ним на улицу. Пожилую женщину и другого ребенка в безопасное место вывел Магомед Ахмедов», — заявляет пресс-служба.

Далее на место пожара прибыла еще одна патрульная группа, которая помогла разбудить жителей соседних домов и вывести их на улицу, так как огонь начал переходить и на них.