ЗАМАНА - В Каспийске задержана москвичка, предъявлявшая в магазинах поддельные чеки об оплате

В Каспийске задержана москвичка, предъявлявшая в магазинах поддельные чеки об оплате

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15 августа, 2022. Понедельник 11:14
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В Каспийске задержана москвичка, предъявлявшая в магазинах поддельные чеки об оплате

Каспийские полицейские задержали подозреваемую, которая предъявляла в магазинах фальшивые чеки об оплате, информирует пресс-служба МВД по региону.

В Каспийске задержана москвичка, предъявлявшая в магазинах поддельные чеки об оплате
Происшествия

По сведениям ведомства, в МВД Каспийска заявила о мошенничестве представительница торговой точки. Она сообщила, что одна из клиенток магазина купила товар на сумму более 3 000 рублей, провела оплату онлайн-переводом и предъявила поддельный чек о покупке. 

Полиция выявила личность подозреваемой и задержала её. Девушкой оказалась 25-летняя жительница Москвы, причастная ещё к одному такому же преступлению, которое было совершено в тот же вечер, но в другом магазине на сумму 3 800 рублей.

«Подозреваемая в поступке призналась и объяснила, что приобретала товары, узнавала у продавца стоимость покупок и, используя “бота” мобильного приложения в мессенджере, составляла фальшивые переводы, демонстрируя поддельные онлайн-чеки в качестве подтверждения и покидала помещение», – заявляет ведомство.

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