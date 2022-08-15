В Каспийске задержана москвичка, предъявлявшая в магазинах поддельные чеки об оплате

Каспийские полицейские задержали подозреваемую, которая предъявляла в магазинах фальшивые чеки об оплате, информирует пресс-служба МВД по региону.

По сведениям ведомства, в МВД Каспийска заявила о мошенничестве представительница торговой точки. Она сообщила, что одна из клиенток магазина купила товар на сумму более 3 000 рублей, провела оплату онлайн-переводом и предъявила поддельный чек о покупке.

Полиция выявила личность подозреваемой и задержала её. Девушкой оказалась 25-летняя жительница Москвы, причастная ещё к одному такому же преступлению, которое было совершено в тот же вечер, но в другом магазине на сумму 3 800 рублей.

«Подозреваемая в поступке призналась и объяснила, что приобретала товары, узнавала у продавца стоимость покупок и, используя “бота” мобильного приложения в мессенджере, составляла фальшивые переводы, демонстрируя поддельные онлайн-чеки в качестве подтверждения и покидала помещение», – заявляет ведомство.