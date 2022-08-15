ЗАМАНА - Прокуратура взяла на контроль дело по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом

Прокуратура взяла на контроль дело по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом

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15 августа, 2022. Понедельник 10:51
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Прокуратура взяла на контроль дело по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом

Прокуратура Дагестана мониторит процесс расследования уголовного дела по факту аварии с пассажирским микроавтобусом в Махачкале, информирует пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура взяла на контроль дело по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом
Происшествия

По предварительным сведениям, по проспекту Имама Шамиля в Махачкале водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель», а также с автомобилем LADA Priora. 6 человек (среди них 2 детей) попали в больницу с различными травмами. «По данному инциденту открыто уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение ПДД, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное гражданином, не имеющим или лишенным права управления транспортным средством). Ход расследования прокуратура контролирует лично», – сообщает прокуратура.

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