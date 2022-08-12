Машина с 3 людьми рухнула в 100-метровый обрыв в Дагестане

В Докузпаринском районе в результате падения машины в обрыв высотой около 100 метров скончался один человек, двое получили тяжелые травмы, информирует пресс-служба МВД по региону.

Инцидент случился накануне, примерно в 22:00, на 16-м километре автомобильной дороги «Усухчай – Куруш». 39-летний мужчина из Московской области, находясь за рулем LADA Largus, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров, где в последующем автомобиль опрокинулся.

«В результате аварии водитель LADA Largus от полученных тяжких телесных травм погиб на месте трагедии, его пассажиры – 30-летняя женщина и 31-летний мужчина с различными травмами попали в больницу», – заявляет надзорное ведомство.