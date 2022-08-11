ЗАМАНА - Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам троллейбусного управления возбуждено в Дагестане

Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам троллейбусного управления возбуждено в Дагестане

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11 августа, 2022. Четверг 16:16
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Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам троллейбусного управления возбуждено в Дагестане

Следственное управление СК России по Дагестану открыло уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам троллейбусного управления в Дагестане, информирует пресс-служба СК республики.

Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам троллейбусного управления возбуждено в Дагестане
Происшествия

Как показывает следствие, с 1 апреля по 31 мая текущего года руководство муниципальной унитарной организации «Махачкалинское троллейбусное управление», достоверно зная о наличии задолженности по зарплате и имея реальную возможность ее выплаты, умышленно не выплатило за более 2-х месяцев заработную плату 119 своим сотрудникам в размере более 5 млн рублей. «На данный момент следователи рассматривают необходимую финансовую документацию, а также осуществляют иные процессуальные действия, нацеленные на сбор доказательственной базы. Для выявления точной суммы невыплаты зарплаты будет организована судебно-бухгалтерская экспертиза», – сообщили в Управлении СК.

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