Как показывает следствие, с 1 апреля по 31 мая текущего года руководство муниципальной унитарной организации «Махачкалинское троллейбусное управление», достоверно зная о наличии задолженности по зарплате и имея реальную возможность ее выплаты, умышленно не выплатило за более 2-х месяцев заработную плату 119 своим сотрудникам в размере более 5 млн рублей. «На данный момент следователи рассматривают необходимую финансовую документацию, а также осуществляют иные процессуальные действия, нацеленные на сбор доказательственной базы. Для выявления точной суммы невыплаты зарплаты будет организована судебно-бухгалтерская экспертиза», – сообщили в Управлении СК.
Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам троллейбусного управления возбуждено в Дагестане
- Автор Дарья
- 11 августа, 2022. Четверг 16:16
Следственное управление СК России по Дагестану открыло уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам троллейбусного управления в Дагестане, информирует пресс-служба СК республики.
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