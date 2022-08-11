ЗАМАНА - Пожар на склоне горы в Махачкале потушили

Пожар на склоне горы в Махачкале потушили

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11 августа, 2022. Четверг 09:22
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Пожар на склоне горы в Махачкале потушили

Как заявляет пресс-служба МЧС по региону, сегодня, 11 августа, в 06:45 возгорание сухой растительности на склоне горы в Сепараторном посёлке полностью потушено. 

Пожар на склоне горы в Махачкале потушили
Происшествия

«С 05:00 работала команда от МЧС 28 человек и 3 единиц техники, от лесопожарного центра 23 человека и 5 единиц техники», — информирует ведомство. Стоит напомнить, что накануне ночью на площади около 800 м² на склоне горы в Махачкале начала гореть сухая трава. Для ликвидации огня было использовано 5 единиц техники.

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