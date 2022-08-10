ЗАМАНА - В Дагестане мужчину осудили за завышение пенсионного возраста

В Дагестане мужчину осудили за завышение пенсионного возраста

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10 августа, 2022. Среда 17:18
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В Дагестане мужчину осудили за завышение пенсионного возраста

Левашинский районный суд Республики Дагестан рассмотрев уголовные дела, возбужденные на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД по Республике Дагестан, признал виновными     жителей с. Уллуая Левашинского района Республики Дагестан Муртазалиеву Р.М. и Абдулаева Б. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК России (мошенничество при получении выплат). 

В Дагестане мужчину осудили за завышение пенсионного возраста
Происшествия

 По данным следствия, Муртазалиева Р.М. и Абдулаев Б. в 2009 году в целях незаконного оформления пенсии по старости завысили свой возраст на     4 года. В результате чего они совершили хищение бюджетных средств на сумму более 2,3 млн. рублей. 

Суд приговорил Муртазалиеву Р.М. к лишению свободы сроком на 2 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, Абдулаева Б.  к лишению свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, а также удовлетворил иск Пенсионного фонда России по Республике Дагестан о взыскании причиненного материального ущерба. 

Приговоры суда в отношении Муртазалиева Р.М. и Абдулаев Б. вступили в законную силу. 

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до         10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей. 

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД

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