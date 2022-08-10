По данным следствия, Муртазалиева Р.М. и Абдулаев Б. в 2009 году в целях незаконного оформления пенсии по старости завысили свой возраст на 4 года. В результате чего они совершили хищение бюджетных средств на сумму более 2,3 млн. рублей.
Суд приговорил Муртазалиеву Р.М. к лишению свободы сроком на 2 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, Абдулаева Б. к лишению свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, а также удовлетворил иск Пенсионного фонда России по Республике Дагестан о взыскании причиненного материального ущерба.
Приговоры суда в отношении Муртазалиева Р.М. и Абдулаев Б. вступили в законную силу.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД