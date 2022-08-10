Верховный суд оставил без изменения приговор сотрудникам полиции из Буйнакского района

Буйнакский городской суд Республики Дагестан, рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновными бывшего заместителя начальника полиции–начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Буйнаскому району Пайзутдинова Р.П. и оперуполномоченных указанного отделения Закарьяева Р.М., Гаджиева И.Р. и Халидова Ш.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения)

По данным следствия, в октябре 2018 году указанные сотрудники в отношении доставленного в отдел местного жителя применили физическое насилие, повлекшее причинение ему телесных повреждений.

29.03.2022 суд приговорил Пайзудинова Р.П. и Халидова Ш.С. к лишению свободы сроком 4 года, а Закарьяева Р.М. и Гаджиева И.Р. к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии общего режима, а также им запрещено занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года.

Все полицейские уволены из органов внутренних дел с лишением специальных званий.

21.06.2022 Верховный суд Республики Дагестан приговор Буйнакского городского суда оставил без изменения.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД