По данным следствия, в октябре 2018 году указанные сотрудники в отношении доставленного в отдел местного жителя применили физическое насилие, повлекшее причинение ему телесных повреждений.
29.03.2022 суд приговорил Пайзудинова Р.П. и Халидова Ш.С. к лишению свободы сроком 4 года, а Закарьяева Р.М. и Гаджиева И.Р. к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии общего режима, а также им запрещено занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 года.
Все полицейские уволены из органов внутренних дел с лишением специальных званий.
21.06.2022 Верховный суд Республики Дагестан приговор Буйнакского городского суда оставил без изменения.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД