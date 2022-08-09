ЗАМАНА - Махачкалинская полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов

Махачкалинская полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов

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09 августа, 2022. Вторник 16:45
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Махачкалинская полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов

Полиция поймала скрывшегося с места аварии водителя, который сбил двух пешеходов в Махачкале, информирует пресс-служба МВД по республике.

Махачкалинская полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов
Происшествия

По сведениям ведомства, 8 августа, примерно в 11:00 ч., в Махачкале по проспекту Акушинского неустановленный водитель, находясь за рулем «ВАЗ-217230», наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода, и скрылся с места ДТП. В результате инцидента пострадали 52-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Предполагаемый виновник аварии был найден.

Ведомство уточняет, что осуществленная проверка показала признаки алкогольного опьянения у подозреваемого.

В отношении гражданина открыто уголовное дело по статье 264 УК России.

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