Более 10 ящиков детских игрушек с признаками контрафакта изъяли в Махачкале

Оперативно-разыскные мероприятия по нахождению и пресечению нелегальной продажи контрафактных товаров осуществили работники транспортного ОМОН «Ягуар» Управления Росгвардии по Дагестану совместно с сотрудниками Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте и региональной таможни. Были изъяты документация и более 10 коробок детских игрушек с признаками контрафакта. Следственные мероприятия будут продолжаться далее.