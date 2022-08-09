ЗАМАНА - Более 10 ящиков детских игрушек с признаками контрафакта изъяли в Махачкале

Более 10 ящиков детских игрушек с признаками контрафакта изъяли в Махачкале

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09 августа, 2022. Вторник 16:11
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Более 10 ящиков детских игрушек с признаками контрафакта изъяли в Махачкале

В одном из махачкалинских магазинов изъято более 10 ящиков контрафактных детских игрушек, информирует пресс-служба Росгвардии республики.

Более 10 ящиков детских игрушек с признаками контрафакта изъяли в Махачкале
Происшествия

Оперативно-разыскные мероприятия по нахождению и пресечению нелегальной продажи контрафактных товаров осуществили работники транспортного ОМОН «Ягуар» Управления Росгвардии по Дагестану совместно с сотрудниками Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте и региональной таможни. Были изъяты документация и более 10 коробок детских игрушек с признаками контрафакта. Следственные мероприятия будут продолжаться далее.

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