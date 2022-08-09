Махачкалинку приговорили к 8,6 годам колонии за продажу мефедрона

Женщину из Махачкалы осудили на 8,5 лет лишения свободы за продажу наркотического средства, информирует пресс-служба прокуратуры республики.

Ее признали виновной в продаже наркотических средств и в покушении на незаконный сбыт.

«В феврале текущего года осужденная незаконно продала жителю Махачкалы наркотическое средство “мефедрон” общей массой 0,02 грамма за 7 тысяч рублей. После совершения сделки женщина была арестована. При личном досмотре у нее также был найден и изъят полимерный сверток с “метилэфедроном” массой 0,02 грамма», – заявляет МВД.

Суд назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.