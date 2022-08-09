ЗАМАНА - В Махачкале загорелся мотоцикл, водитель выжил

В Махачкале загорелся мотоцикл, водитель выжил

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09 августа, 2022. Вторник 09:44
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В Махачкале загорелся мотоцикл, водитель выжил

Накануне ночью в Махачкале на проспекте Акушинского загорелся мотоцикл, информирует МВД по региону.

В Махачкале загорелся мотоцикл, водитель выжил
Происшествия
По предварительным сведениям, транспортное средство загорелось из-за искры в результате падения.

Как информирует надзорное ведомство, 27-летний водитель остался жив, отделавшись незначительными ушибами. Мотоцикл полностью сгорел.

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