По предварительным сведениям, транспортное средство загорелось из-за искры в результате падения.
Как информирует надзорное ведомство, 27-летний водитель остался жив, отделавшись незначительными ушибами. Мотоцикл полностью сгорел.
Накануне ночью в Махачкале на проспекте Акушинского загорелся мотоцикл, информирует МВД по региону.
Как информирует надзорное ведомство, 27-летний водитель остался жив, отделавшись незначительными ушибами. Мотоцикл полностью сгорел.
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