Предположительно, строение, построенное почти 2000 лет назад, не выдержало сильных дождей.
Стоит заметить, что арка не являлась объектом культурного наследия. В данный список входят лишь 2 строения аула: башня и дом-башня.
В заброшенном ауле Гамсутль, который крайне популярен у гостей Дагестана, на глазах у туристов обвалилась древняя арка, информирует телеграм-канал Mash Gor. Пострадавших нет.
Предположительно, строение, построенное почти 2000 лет назад, не выдержало сильных дождей.
Стоит заметить, что арка не являлась объектом культурного наследия. В данный список входят лишь 2 строения аула: башня и дом-башня.
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