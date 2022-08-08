ЗАМАНА - В Дагестане рухнула популярная среди туристов арка

В Дагестане рухнула популярная среди туристов арка

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08 августа, 2022. Понедельник 16:04
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В Дагестане рухнула популярная среди туристов арка

В заброшенном ауле Гамсутль, который крайне популярен у гостей Дагестана, на глазах у туристов обвалилась древняя арка, информирует телеграм-канал Mash Gor. Пострадавших нет.

В Дагестане рухнула популярная среди туристов арка
Происшествия

Предположительно, строение, построенное почти 2000 лет назад, не выдержало сильных дождей.

Стоит заметить, что арка не являлась объектом культурного наследия. В данный список входят лишь 2 строения аула: башня и дом-башня.

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