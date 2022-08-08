Дороги в двух районах Дагестана перекрыты из-за обвалов

Ливни в горах Дагестана стали причиной обвала скальных пород. Закрыты дороги на 3-х участках в Акушинском и Шамильском районах региона, информирует пресс-служба Минтранса республики.

«В результате ливней, прошедших по горным районам Дагестана 6 и 7 августа, в Акушинском районе на автодороге “Леваши – Акуша – Уркарах –Маджалис – Мамедкала” км 31, случился обвал скальной породы верхового откоса, дорога закрыта. В Шамильском районе на автодороге “ГШВП – Тогох” км 5, случился обвал скальной породы верхового откоса. Транспортное сообщение прервалось и на участке “ГШВП – Дагбаш”, км 10», – заявляет пресс-служба.

Уточняют, что на первом участке работы по расчистке не начались из-за опасности нового обвала.

«Техника для расчистки готова. Объезд для сел верхней части района обеспечен по маршруту “Гапшима – Балхар – Цудахар”. Примерное время открытия проезда по временной схеме на всех участках запланировано на 19:00 8 августа», – информирует ведомство.