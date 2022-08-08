ЗАМАНА - Дороги в двух районах Дагестана перекрыты из-за обвалов

Дороги в двух районах Дагестана перекрыты из-за обвалов

Автор
08 августа, 2022. Понедельник 12:25
|||
Дороги в двух районах Дагестана перекрыты из-за обвалов

Ливни в горах Дагестана стали причиной обвала скальных пород. Закрыты дороги на 3-х участках в Акушинском и Шамильском районах региона, информирует пресс-служба Минтранса республики.

Дороги в двух районах Дагестана перекрыты из-за обвалов
Происшествия

«В результате ливней, прошедших по горным районам Дагестана 6 и 7 августа, в Акушинском районе на автодороге “Леваши – Акуша – Уркарах –Маджалис – Мамедкала” км 31, случился обвал скальной породы верхового откоса, дорога закрыта. В Шамильском районе на автодороге “ГШВП – Тогох” км 5, случился обвал скальной породы верхового откоса. Транспортное сообщение прервалось и на участке “ГШВП – Дагбаш”, км 10», – заявляет пресс-служба.

Уточняют, что на первом участке работы по расчистке не начались из-за опасности нового обвала.

«Техника для расчистки готова. Объезд для сел верхней части района обеспечен по маршруту “Гапшима – Балхар – Цудахар”. Примерное время открытия проезда по временной схеме на всех участках запланировано на 19:00 8 августа», – информирует ведомство.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top