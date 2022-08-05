Два человека скончались и трое пострадали в массовой аварии в Каякентском районе

Накануне ночью на автомобильной дороге «Манас – Сергокала – Первомайск» в Каякентском районе случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств.

В результате инцидента один взрослый и один подросток скончались, а также трое получили травмы, информирует пресс-служба МВД республики.

По предварительным сведениям, виновником аварии стал 49-летний владелец «ВАЗ-21104», с целью обгона выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с LADA Granta и LADA Priora, с которым далее столкнулся Mitsubishi Carisma.

«В результате массовой аварии водитель “ВАЗ-21104” и его 14-летний пассажир погибли от полученных тяжелых травм, ещё трое пассажиров были госпитализированы», – уточняет ведомство.