Экс-чиновник в Дагестане ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями

Как показывает следствие, в 2017 году экс-чиновник по указанию начальника, входящего в преступную группу, внес автономную некоммерческую организацию «Путь к сердцу» в реестр поставщиков социальных услуг. Далее, заведомо зная, что компания не отвечает установленным требованиям, обвиняемый обеспечил ее допуск и победу в конкурсах на предоставление субсидий на оказание услуг в области социального обслуживания населения на дому. В результате Минтруд региона заключил с упомянутой организацией контракты на предоставление соответствующих субсидий. Нелегальные действия обвиняемого повлекли ложную постановку на социальное обслуживание лиц, которые по факту не обслуживались, и кражу участниками преступной группы бюджетных средств на общую сумму более 11,6 млн рублей.