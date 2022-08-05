Как показывает следствие, в 2017 году экс-чиновник по указанию начальника, входящего в преступную группу, внес автономную некоммерческую организацию «Путь к сердцу» в реестр поставщиков социальных услуг. Далее, заведомо зная, что компания не отвечает установленным требованиям, обвиняемый обеспечил ее допуск и победу в конкурсах на предоставление субсидий на оказание услуг в области социального обслуживания населения на дому. В результате Минтруд региона заключил с упомянутой организацией контракты на предоставление соответствующих субсидий. Нелегальные действия обвиняемого повлекли ложную постановку на социальное обслуживание лиц, которые по факту не обслуживались, и кражу участниками преступной группы бюджетных средств на общую сумму более 11,6 млн рублей.
Экс-чиновник в Дагестане ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями
- Автор Дарья
- 05 августа, 2022. Пятница 01:45
Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении экс-исполняющего обязанности руководителя отдела управления Минтруда региона, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует пресс-служба надзорного ведомства.
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