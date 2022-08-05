ЗАМАНА - Экс-чиновник в Дагестане ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями

Экс-чиновник в Дагестане ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями

Автор
05 августа, 2022. Пятница 01:45
|||
Экс-чиновник в Дагестане ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении экс-исполняющего обязанности руководителя отдела управления Минтруда региона, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Экс-чиновник в Дагестане ответит в суде за злоупотребление должностными полномочиями
Происшествия

Как показывает следствие, в 2017 году экс-чиновник по указанию начальника, входящего в преступную группу, внес автономную некоммерческую организацию «Путь к сердцу» в реестр поставщиков социальных услуг. Далее, заведомо зная, что компания не отвечает установленным требованиям, обвиняемый обеспечил ее допуск и победу в конкурсах на предоставление субсидий на оказание услуг в области социального обслуживания населения на дому. В результате Минтруд региона заключил с упомянутой организацией контракты на предоставление соответствующих субсидий. Нелегальные действия обвиняемого повлекли ложную постановку на социальное обслуживание лиц, которые по факту не обслуживались, и кражу участниками преступной группы бюджетных средств на общую сумму более 11,6 млн рублей.

Прочитано 41 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top