Бывшего руководителя СПК "Гамияхский" признали виновным в мошенничестве

Новолакский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД по Республике Дагестан, признал виновным бывшего учредителя сельскохозяйственного производственного кооператива «Гамияхский» Рамазанова А.С. в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК России (мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.2 ст.327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

По данным следствия установлено, что в 2017 году Рамазанов А.С., являясь учредителем СПК «Гамияхский», незаконно зарегистрировал земельный участок сельскохозяйственной категории площадью в 50 га и реализовал его третьим лицам, причинив ущерб государству в лице муниципального образования «Новолакский район» Республики Дагестан на сумму более 1,7 млн. рублей.

23.05.2022 суд приговорил Рамазанов А.С. к лишению свободы сроком 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.

02.06.2022 приговор суда вступил в законную силу.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД