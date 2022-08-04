ЗАМАНА - Бывшего руководителя СПК "Гамияхский" признали виновным в мошенничестве

Бывшего руководителя СПК "Гамияхский" признали виновным в мошенничестве

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04 августа, 2022. Четверг 15:31
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Бывшего руководителя СПК &quot;Гамияхский&quot; признали виновным в мошенничестве

Новолакский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев  уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан совместно с МВД по Республике Дагестан, признал виновным   бывшего учредителя сельскохозяйственного производственного кооператива «Гамияхский» Рамазанова А.С. в совершении преступлений предусмотренных  ч.4 ст.159 УК России (мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.2 ст.327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Бывшего руководителя СПК "Гамияхский" признали виновным в мошенничестве
Происшествия

По данным следствия установлено, что  в 2017 году Рамазанов А.С., являясь учредителем СПК «Гамияхский», незаконно зарегистрировал  земельный участок сельскохозяйственной категории площадью в 50 га и реализовал его третьим лицам, причинив ущерб государству в лице муниципального образования  «Новолакский район» Республики Дагестан на сумму более 1,7 млн. рублей. 

23.05.2022 суд приговорил Рамазанов А.С. к лишению свободы сроком  2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. 

02.06.2022 приговор суда вступил в законную силу. 

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает  уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до  10 лет и  штрафа  до 1 миллиона рублей. 

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД

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