По данным следствия установлено, что в 2017 году Рамазанов А.С., являясь учредителем СПК «Гамияхский», незаконно зарегистрировал земельный участок сельскохозяйственной категории площадью в 50 га и реализовал его третьим лицам, причинив ущерб государству в лице муниципального образования «Новолакский район» Республики Дагестан на сумму более 1,7 млн. рублей.
23.05.2022 суд приговорил Рамазанов А.С. к лишению свободы сроком 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.
02.06.2022 приговор суда вступил в законную силу.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по РД