Установлено, что Шахбанов М.М. в мае 2021 года на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
20.06.2022 суд приговорил Шахбанова М.М. к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1 год без права администрирования ресурсов в сети Интернет сроком 1 год.
01.07.2022 приговор суда вступил в законную силу.
За указанное преступление законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Фото: пресс-служба УФСБ по РД