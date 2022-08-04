ЗАМАНА - Жителя Цумадинского района признали виновным за призывы к экстремизму

Жителя Цумадинского района признали виновным за призывы к экстремизму

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04 августа, 2022. Четверг 15:27
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Жителя Цумадинского района признали виновным за призывы к экстремизму

Ботлихский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев  уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновным   жителя с. Тинди Цумадинского района Республики Дагестан Шахбанова М.М. в совершении преступления предусмотренного  ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 

Жителя Цумадинского района признали виновным за призывы к экстремизму
Происшествия

Установлено, что Шахбанов М.М.  в мае 2021 года на своей странице в  одной из социальных сетей разместил материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

20.06.2022 суд приговорил Шахбанова М.М. к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1 год без права администрирования ресурсов в сети Интернет сроком 1 год.

01.07.2022 приговор суда вступил в законную силу.

За указанное преступление законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 

Фото: пресс-служба УФСБ по РД

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