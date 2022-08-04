В Дагестане задержали мошенника, заложившего арендованный автомобиль

Выявлено, что злоумышленник присвоил средства мужчины из Хасавюрта в сумме 150 000 рублей под предлогом залога машины на 3 дня. Между лицами было обговорено, что в случае непогашения суммы автомобиль перейдет в собственность заемщика.

По истечении установленного срока мужчина решил продать машину и позвонил собственнику. В разговоре обнаружилось, что транспортное средство принадлежит другому человеку, несколько дней назад сдавшего подозреваемому его в аренду.

Подозреваемый в мошенничестве задержан для выявления обстоятельств произошедшего, уточняет ведомство.