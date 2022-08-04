ЗАМАНА - В Дагестане задержали мошенника, заложившего арендованный автомобиль

В Дагестане задержали мошенника, заложившего арендованный автомобиль

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04 августа, 2022. Четверг 11:50
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В Дагестане задержали мошенника, заложившего арендованный автомобиль

В мошенничестве подозревают 25-летнего жителя Бабаюртовского района, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Дагестане задержали мошенника, заложившего арендованный автомобиль
Происшествия

Выявлено, что злоумышленник присвоил средства мужчины из Хасавюрта в сумме 150 000 рублей под предлогом залога машины на 3 дня. Между лицами было обговорено, что в случае непогашения суммы автомобиль перейдет в собственность заемщика.

По истечении установленного срока мужчина решил продать машину и позвонил собственнику. В разговоре обнаружилось, что транспортное средство принадлежит другому человеку, несколько дней назад сдавшего подозреваемому его в аренду.

Подозреваемый в мошенничестве задержан для выявления обстоятельств произошедшего, уточняет ведомство.

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