ЗАМАНА - Суд в Дагестане избрал подписку о невыезде росгвардейцам в деле об убийстве бывшего руководителя села

Суд в Дагестане избрал подписку о невыезде росгвардейцам в деле об убийстве бывшего руководителя села

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03 августа, 2022. Среда 01:12
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Суд в Дагестане избрал подписку о невыезде росгвардейцам в деле об убийстве бывшего руководителя села

Советский районный суд Махачкалы в понедельник, 1 августа, смягчил меру пресечения двум экс-росгвардейцам, которые обвиняются в убийстве бывшего лидера села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, информирует ТАСС.

Суд в Дагестане избрал подписку о невыезде росгвардейцам в деле об убийстве бывшего руководителя села
Происшествия

Братьев Салмана и Сулеймана Курбановых освободили в зале суда. Мера пресечения с содержания под стражей изменилась на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Курбановы убили Капланова в 2021 году в отделе МВД Советского района Махачкалы.

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