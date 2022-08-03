Суд в Дагестане избрал подписку о невыезде росгвардейцам в деле об убийстве бывшего руководителя села

Советский районный суд Махачкалы в понедельник, 1 августа, смягчил меру пресечения двум экс-росгвардейцам, которые обвиняются в убийстве бывшего лидера села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, информирует ТАСС.

Братьев Салмана и Сулеймана Курбановых освободили в зале суда. Мера пресечения с содержания под стражей изменилась на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Курбановы убили Капланова в 2021 году в отделе МВД Советского района Махачкалы.