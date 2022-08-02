ЗАМАНА - Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на 4 млн рублей

Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на 4 млн рублей

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02 августа, 2022. Вторник 16:44
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Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на 4 млн рублей

Сотрудники ювелирного салона Darvol обманули российскую модель Vogue Ясмину Муратович на 4 млн рублей, информирует Telegram-канал Mash.

Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на 4 млн рублей
Происшествия

Участвовавшая ранее в показах люксовых домов Chanel, Valentino и Armani девушка решила купить у упомянутой марки бриллиант весом в 3,23 карата. Весной модель подписала контракт с компанией и внесла необходимую сумму наличными.

31-летняя манекенщица должна была получить свой заказ в начале лета, но представители московского бутика не вышли с ней на связь. Кроме того, директор салона Дарья Спиридонова игнорировали звонки, а сам магазин закрылся.

В итоге Муратович заявила по данному делу в МВД. Полиция начала расследование.

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