Участвовавшая ранее в показах люксовых домов Chanel, Valentino и Armani девушка решила купить у упомянутой марки бриллиант весом в 3,23 карата. Весной модель подписала контракт с компанией и внесла необходимую сумму наличными.
31-летняя манекенщица должна была получить свой заказ в начале лета, но представители московского бутика не вышли с ней на связь. Кроме того, директор салона Дарья Спиридонова игнорировали звонки, а сам магазин закрылся.
В итоге Муратович заявила по данному делу в МВД. Полиция начала расследование.