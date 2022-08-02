Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на 4 млн рублей

Участвовавшая ранее в показах люксовых домов Chanel, Valentino и Armani девушка решила купить у упомянутой марки бриллиант весом в 3,23 карата. Весной модель подписала контракт с компанией и внесла необходимую сумму наличными.

31-летняя манекенщица должна была получить свой заказ в начале лета, но представители московского бутика не вышли с ней на связь. Кроме того, директор салона Дарья Спиридонова игнорировали звонки, а сам магазин закрылся.

В итоге Муратович заявила по данному делу в МВД. Полиция начала расследование.