«Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса России (нарушение правил безопасности движения и использования внутреннего водного транспорта человеком, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – заявляет источник. Следствие выявило, что в вечернее время 27 июля нынешнего года на реке Сулак случилось столкновение маломерного судна марки «Касатка 700» с маломерным судном марки «Касатка 800 про», на борту которого пребывали 20 человек. В результате инцидента один из пассажиров получил травмы, которые принесли тяжкий вред здоровью, сейчас он пребывает в больнице.
Уголовное дело открыто в связи со столкновением катеров на Сулакском каньоне
- Автор Дарья
- 02 августа, 2022. Вторник 14:47
Следователи открыли уголовное дело в связи со столкновением маломерных судов в акватории реки Сулак, информирует пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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