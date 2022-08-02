Уголовное дело открыто в связи со столкновением катеров на Сулакском каньоне

«Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса России (нарушение правил безопасности движения и использования внутреннего водного транспорта человеком, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – заявляет источник. Следствие выявило, что в вечернее время 27 июля нынешнего года на реке Сулак случилось столкновение маломерного судна марки «Касатка 700» с маломерным судном марки «Касатка 800 про», на борту которого пребывали 20 человек. В результате инцидента один из пассажиров получил травмы, которые принесли тяжкий вред здоровью, сейчас он пребывает в больнице.