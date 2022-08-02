ЗАМАНА - В Дербенте грузовым поездом травмирована 22-летняя девушка

В Дербенте грузовым поездом травмирована 22-летняя девушка

Автор
02 августа, 2022. Вторник 14:18
|||
В Дербенте грузовым поездом травмирована 22-летняя девушка

В Дербенте сотрудники транспортной полиции выясняют причины травмирования 22-летней девушки на железной дороге, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.

В Дербенте грузовым поездом травмирована 22-летняя девушка
Происшествия

Трагедия случилась накануне на железнодорожном перегоне Дербент – Дагестанские Огни. По предварительным сведениям, причиной инцидента стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.  В ходе выяснения обстоятельств выявлено, что девушка была травмирована, когда двигалась вдоль железнодорожного пути в результате касательного столкновения с грузовым поездом. Сейчас она находится в больнице. «Железная дорога – это зона повышенной опасности! Остановить движущийся поезд тяжело. Поэтому при приближении к железной дороге необходимо быть предельно собранным и внимательным. Нужно снять наушники и прекратить пользоваться смартфонами и гаджетами. Это поможет вам вовремя заметить или услышать приближающуюся опасность», – заявляет ведомство.

Прочитано 28 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top