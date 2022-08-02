Трагедия случилась накануне на железнодорожном перегоне Дербент – Дагестанские Огни. По предварительным сведениям, причиной инцидента стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В ходе выяснения обстоятельств выявлено, что девушка была травмирована, когда двигалась вдоль железнодорожного пути в результате касательного столкновения с грузовым поездом. Сейчас она находится в больнице. «Железная дорога – это зона повышенной опасности! Остановить движущийся поезд тяжело. Поэтому при приближении к железной дороге необходимо быть предельно собранным и внимательным. Нужно снять наушники и прекратить пользоваться смартфонами и гаджетами. Это поможет вам вовремя заметить или услышать приближающуюся опасность», – заявляет ведомство.
В Дербенте грузовым поездом травмирована 22-летняя девушка
- Автор Дарья
- 02 августа, 2022. Вторник 14:18
В Дербенте сотрудники транспортной полиции выясняют причины травмирования 22-летней девушки на железной дороге, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД по СКФО.
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