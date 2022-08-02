По версии следствия, в 2020 году обвиняемые под предлогом неправильной работы программного обеспечения ввели учащихся выпускного курса стоматологического факультета ДГМУ в заблуждение относительно возможности успешного прохождения государственной итоговой аттестации за вознаграждение и украли у них денежные средства.
Так, согласно плану, помощник декана поручил всем старостам групп выпускного курса довести до однокурсников сведения о необходимости сбора денег в размере 30 000 рублей с каждого, дабы успешно пройти государственную итоговую аттестацию.
Собранные с учащихся денежные средства в размере 900 000 рублей были переданы ректору и главному врачу медицинского центра.
В процессе расследования уголовного дела причиненный учащимся университета ущерб возмещен в полном объеме.