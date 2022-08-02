Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении экс-ректора медицинского университета

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении экс-ректора медицинского университета и других граждан, которые обвиняются в краже денежных средств у студентов. Об это информирует пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые под предлогом неправильной работы программного обеспечения ввели учащихся выпускного курса стоматологического факультета ДГМУ в заблуждение относительно возможности успешного прохождения государственной итоговой аттестации за вознаграждение и украли у них денежные средства.

Так, согласно плану, помощник декана поручил всем старостам групп выпускного курса довести до однокурсников сведения о необходимости сбора денег в размере 30 000 рублей с каждого, дабы успешно пройти государственную итоговую аттестацию.

Собранные с учащихся денежные средства в размере 900 000 рублей были переданы ректору и главному врачу медицинского центра.

В процессе расследования уголовного дела причиненный учащимся университета ущерб возмещен в полном объеме.