ЗАМАНА - Полиция задержала участников драки на автотрассе в Дагестане

Полиция задержала участников драки на автотрассе в Дагестане

Автор
01 августа, 2022. Понедельник 14:51
|||
Полиция задержала участников драки на автотрассе в Дагестане

В социальных сетях распространился ролик, в котором дагестанцы устроили драку прямо на дороге, бросив свои транспортные средства.

Полиция задержала участников драки на автотрассе в Дагестане
Происшествия

Как информирует пресс-служба МВД республики, драка случилась накануне днем на федеральной автомобильной трассе «Кавказ» на территории Дагестанских Огней.

Выявлено, что мужчины, не желая стоять в долгой пробке, пытались обогнать машины друг друга. В результате словесная ссора перешла в драку. Полиция задержала двоих участников инцидента, 26-летнго жителя Каспийска и 34-летнего жителя Дербента. В отношении обоих составлены административные материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), уточняет МВД.

Прочитано 62 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top