Полиция задержала участников драки на автотрассе в Дагестане

В социальных сетях распространился ролик, в котором дагестанцы устроили драку прямо на дороге, бросив свои транспортные средства.

Как информирует пресс-служба МВД республики, драка случилась накануне днем на федеральной автомобильной трассе «Кавказ» на территории Дагестанских Огней.

Выявлено, что мужчины, не желая стоять в долгой пробке, пытались обогнать машины друг друга. В результате словесная ссора перешла в драку. Полиция задержала двоих участников инцидента, 26-летнго жителя Каспийска и 34-летнего жителя Дербента. В отношении обоих составлены административные материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), уточняет МВД.