По сведениям ведомства, жительница села Уркарах заявила в прокуратуру о неполучении ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выявили, что в прошедшем году на основании заявления гражданки решением ГКУ РД «Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «Дахадаевский район» ей была назначена ежемесячная денежная выплата на двоих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 21500 рублей. После этого, по неподтвержденной информации о превышении размера среднедушевого дохода семьи заявительницы величины прожиточного минимума на душу населения, УСЗН совершил перерасчет положенных выплат и принял решение об удержании в сумме более 105000 рублей. Но прокурорской проверкой определено, что размер среднедушевого дохода семьи женщины за 2021 год не превысил величину прожиточного минимума на душу населения, выявленную в республике.
В Дагестане матери двоих детей выплатили незаконно удержанные выплаты в 105 000 рублей
- Автор Дарья
- 01 августа, 2022. Понедельник 14:14
В Дахадаевском районе в результате вмешательства прокуратуры матери двоих детей выплатили нелегально удержанные денежные средства в сумме более 105 000 рублей, информирует пресс-служба надзорного органа.
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