В Дагестане матери двоих детей выплатили незаконно удержанные выплаты в 105 000 рублей

По сведениям ведомства, жительница села Уркарах заявила в прокуратуру о неполучении ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выявили, что в прошедшем году на основании заявления гражданки решением ГКУ РД «Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «Дахадаевский район» ей была назначена ежемесячная денежная выплата на двоих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 21500 рублей. После этого, по неподтвержденной информации о превышении размера среднедушевого дохода семьи заявительницы величины прожиточного минимума на душу населения, УСЗН совершил перерасчет положенных выплат и принял решение об удержании в сумме более 105000 рублей. Но прокурорской проверкой определено, что размер среднедушевого дохода семьи женщины за 2021 год не превысил величину прожиточного минимума на душу населения, выявленную в республике.