В Ногайском районе 2 человека погибли, 6 получили травмы в ДТП

Как заявляет ведомство, 21-летний парень из Тарумовского района находился за рулем «LADA Priora» и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «LADA Granta», которой управлял 27-летний местный житель. «В результате аварии 65-летний пассажир «LADA Granta» и 23-летний пассажир «LADA Priora» от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте трагедии», – заявляет источник. Кроме того, водитель «LADA Granta» и его пассажиры – 64-летняя женщина и 3-летний ребёнок, а также водитель «LADA Priora» и его пассажиры – 13, 17 и 22 лет попали в больницу с различными травмами.