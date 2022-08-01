Как заявляет ведомство, 21-летний парень из Тарумовского района находился за рулем «LADA Priora» и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «LADA Granta», которой управлял 27-летний местный житель. «В результате аварии 65-летний пассажир «LADA Granta» и 23-летний пассажир «LADA Priora» от полученных тяжких телесных повреждений погибли на месте трагедии», – заявляет источник. Кроме того, водитель «LADA Granta» и его пассажиры – 64-летняя женщина и 3-летний ребёнок, а также водитель «LADA Priora» и его пассажиры – 13, 17 и 22 лет попали в больницу с различными травмами.
В Ногайском районе 2 человека погибли, 6 получили травмы в ДТП
- Автор Дарья
- 01 августа, 2022. Понедельник 11:16
Трагичное ДТП случилось прошлой ночью, 31 июля, на автомобильной трассе в Ногайском районе, информирует пресс-служба МВД республики.
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